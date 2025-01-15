В УДО розповіли про замахи на Зеленського

На цей момент немає підтверджених даних щодо підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів начальник Управління Державної охорони України (УДО) Олексій Морозов, передає Укрінформ.

"Ви знаєте, що замах на Президента готувався, ведеться розслідування цієї справи. Підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі СБУ. Там проводяться певні процесуальні дії. Зараз нам вдається запобігати таким історіям - наразі фактів про підготовку замахів немає. Наша робота якраз і полягає в тому, щоб попередити загрози. Державна охорона - це складна багаторівнева система заходів - від отримання інформації до здійснення фізичної охорони", - повідомив він.

Очільник УДО зазначив, що їхня служба активно співпрацює з СБУ, Нацполіцією, МВС та іноземними партнерами, обмінюючись інформацією про потенційні загрози для високопосадовців.

Нагадаємо, російський агент розповів, як планував вбити президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

Також повідомлялось, що грецьке видання Protothema опублікувало статтю, що РФ завдала ракетного удару по Одесі поблизу маршруту кортежу Зеленського під час його візиту до Одеси 6 березня.

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