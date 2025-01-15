В Украине продлили действие военного положения

Правовой режим будет действовать еще 90 дней.

В среду, 15 января, Верховная Рада поддержала указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Этот правовой режим будет действовать еще не менее 90 дней – до 9 мая 2025 года.

Отмечается, что народные депутаты проголосовали за законопроекты №12404 и 12405, зарегистрированные в парламенте президентом Владимиром Зеленским. За продление военного положения отдали свои голоса 315 нардепов. Удлинение общей мобилизации поддержали 310 парламентариев.

Парламент уже 14 раз принимает решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Они будут действовать с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025-го.

Как сообщалось, Кабмин ввел порядок военного учета для лиц с судимостью. Нововведения направлены на повышение эффективности мобилизационной системы и интеграцию лиц из уголовно-исполнительной системы в военную службу.

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