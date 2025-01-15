Россияне атаковали дронами Кировоградскую область: какие последствия

Пострадавших нет.
Ночью против 15 января российская армия нанесла очередной удар беспилотникам по территории Кировоградской области. Обломками дронов были повреждены жилые дома.
Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
В Кировоградской области, в Дмитровской общине, обломками сбитого вражеского дрона повредило окна нескольких жилых домов", — говорится в сообщении.
По словам Райковича, обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью и утром 15 января армия РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, более 40 ракет находились в этом ударе, в том числе и баллистика.