Зеленський назвав кількість військових в українській армії

Чисельність Збройних сил України зросла, що є результатом мобілізаційних заходів і постійної підтримки армії. Проте велику армію потрібно фінансувати.

Сьогодні кількість української армії становить 880 000 військових. Вони захищають усю територію України.

Про це президент України сказав на зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Натомість російські війська, зазначив глава держави, наразі зосереджені на деяких напрямках фронту. Тому в них там є кількісна перевага.

За словами українського лідера, коли закінчиться війна, ми маємо розуміти:

що таке контингент інших країн – скільки це;

яка буде армія в України – вона захищає не лише нашу державу.

"Тому ігри з меседжами про скорочення... Ми сьогодні не граємося в це. Саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Це поки наша єдина гарантія безпеки. Плюс допомога, плюс зброя наших партнерів", – наголосив Зеленський.

Він додає: "Як зберегти таку велику армію" – також частина домовленостей з партнерами. Це також складне питання. Є фінансування такої великої армії".

Раніше йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідає Польщу, де зустрінеться з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

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