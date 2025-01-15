Іноземні війська на території України: що планує Зеленський

Україна прагне до справедливого миру та безпекових гарантій для себе. Дізнайтесь, які миротворчі сили Зеленський планує розмістити в Україні і як це може забезпечити безпеку 2025 року.

Україна обговорює можливість розміщення європейського миротворчого контингенту на своїй території, але наголошує на необхідності більш широкої системи безпекових гарантій для забезпечення повної стабільності.

Про це повідомив Володими Зеленський на спільній з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві.

Він зазначив, що наразі з французькою стороною активно обговорюється питання про розміщення миротворчого контингенту, але уточнив, що поки це лише "загальні речі".

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"Ми підтримуємо що нонтингент тих чи інших країн, наших союзників і наших стратегічних партнерів може стати частиною гарантій безпеки. Але це не може бути єдинною гарантією безпеки. Цього буде недостатньо", – пояснив президент.

Для України найголовніше — це мати не лише контингент, а й чітку і детальну "карту" безпеки.

"Питання який це контингент, яких країн, що це за кількісний та якісний склад, і де вони будуть розташовані", – відповів він.

Зеленський також акцентував увагу на тому, що в рамках цих переговорів важливо передбачити програми навчання для українських бійців.

"Це повинні бути професійні інструктори з серйозними програмами навчання наших військових", – прокоментував президент.

Але, за словами президента, цього буде недостатньо, якщо Україна не отримуватиме від своїх партнерів повну підтримку в розумінні, з ким вона має справу на міжнародній арені.

На завершення Зеленський підкреслив, що Україна відкрито обговорює з партнерами всі варіанти для забезпечення безпеки, але найголовніше — це формування такої системи, яка дозволить Україні залишатися надійно захищеною у майбутньому.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що очікує від обраного президентом США Дональда Трампа продовження політики зміцнення держави.

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