ЄС передав Україні перший транш прибутків від заморожених росактивів

Відомо, куди піде перший транш із прибутків від заморожених активів.

Європейський суд оголосив про передавання Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі (X).

За її словами, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – підкреслила вона.

Раніше стало відомо, що перший транш із прибутків від заморожених активів Росії стане доступним для України вже у серпні. Кошти будуть спрямовані на оборонні потреби.

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