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ЄС передав Україні перший транш прибутків від заморожених росактивів

ЄС передав Україні перший транш прибутків від заморожених росактивів

Європейський суд

Відомо, куди піде перший транш із прибутків від заморожених активів.

Європейський суд оголосив про передавання Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі (X).

За її словами, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – підкреслила вона.

Раніше стало відомо, що перший транш із прибутків від заморожених активів Росії стане доступним для України вже у серпні. Кошти будуть спрямовані на оборонні потреби.

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