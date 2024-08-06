Як зробити ідеальний газон на ділянці самостійно: всі секрети посіву та догляду

Висівати газон найкраще навесні або на початку осені. Друга половина серпня, вересень є ідеальним часом для посіву газону. Головне правило під час осіннього садіння — це розрахувати термін посіву таким чином, щоб до настання заморозків трава була вже висотою 10 см. При правильному догляді трава виросте до такого розміру через 8-10 тижнів після посіву. Спочатку вибираємо місце

Вибір місця для газону

Для гарного смарагдового кольору газону місце потрібно вибрати сонячне або частково у тіні. Потрібно уважно підійти до ґрунту — погано впливає як застій вологи, в такому випадку роблять дренаж, так і її нестача. Тому на піщаних ґрунтах під рослинним шаром роблять глиняну подушку завтовшки 10 см.

Якщо ґрунт на ділянку завезений, а також у місцях комунікацій, обов'язково потрібно його ущільнити, утрамбувати кожен шар, пролити водою. Робити це бажано хоча б за місяць до висіву газону, інакше після сильних злив або танення снігу ґрунт у таких місцях просяде, і виправити такий дефект по готовому газону буде досить складно.

Місце для майбутнього газону вибирають рівне або з невеликим ухилом, що забезпечить стік зайвої води. Зарослі ділянки перед перекопуванням обробляють проти бур’янів гербіцидом суцільної дії. При необхідності та великій кількості бур’янів проводять повторну обробку.

Підготовка ділянки для газону

Землю ретельно перекопують, видаляючи сміття, каміння та коріння бур’янів. Якщо земля бідна, досипають рослинний ґрунт, шар якого повинен бути не менше 20-30 см. Перед перекопуванням по поверхні ґрунту розкидають органічні або мінеральні добрива, наприклад, верховий торф – до 10 л/м², або вермикуліт – до 5 л/м2. Можна використовувати і гранульований курячий послід – до 1 кг/м². Кислий ґрунт обов’язково вапнують. Після перекопування ділянку розпушують і розрівнюють, залишаючи на декілька тижнів для провітрювання.

Вирівнюємо ґрунт., можна використати для цього зворотний бік граблів. Після цього ґрунт укатуємо, для цього можна використати бочку, наповненою водою чи піском.

Ділянка готова для посіву газону.

Вибираємо газонну траву та розраховуємо норму висіву

Купуючи газонну траву, дуже важливим параметром є призначення газону. Якщо ви плануєте використовувати газон як спортивний майданчик, підійдуть спеціальні спортивні трави, для тіньової місцевості -- тіньовий газон, для газону, де будуть гратися діти універсальний набір трав. Є спеціальні набори трав, які призначені для тих, хто не хоче чи не може косити газони кожні 2 тижні.

Класична норма посіву – 35-40 г насіння на м ². Однак купувати газонну траву краще із запасом, щоб була можливість її підсіяти, якщо раптом сходи будуть не рівномірними. Якщо підсів робити іншою травосумішшю, вона буде помітно відрізнятись на тлі всього газону.

Як посіяти траву на газон

Половину насіння необхідно просіяти уздовж, а половину – упоперек ділянки. На великих площах зручно використовувати механічну сівалку, яка забезпечить найбільш рівномірний посів. Для ручного посіву насіння можна змішати з піском в співвідношенні один до одного. Посіяне насіння потрібно присипати сумішшю землі та піску шаром в 1-2 см та утрамбувати ковзанкою.

Полив і перша стрижка газону

У перші два тижні критично важливо забезпечити регулярний полив трави. Поливати можна за допомогою спеціальних дощувальників, які дрібно розпорошують струмінь води. Якщо поливати газон великим струменем, можна змити все насіння на один бік і сходи будуть не рівномірними. Земля повинна бути весь час вологою на глибині до 10 см.

Через 4 тижні з'являться перші сходи. Якщо разом з травою зійшли бур’яни, їх слід відразу ж виривати.

Першу стрижку виконують, коли висота трави сягає 10-12 см, зрізуючи не більше 1-2 см. Надалі при висоті 10-12 см траву регулярно підрізають не більше ніж на третину.

Читайте також: