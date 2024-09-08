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Окупанти завдали удару по готелю на Донеччині: під завалами люди

Окупанти завдали удару по готелю на Донеччині: під завалами люди

Загарбники завдали удару по готелю / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

Ворог вдарив по місту трьома авіабомбами.

Російські загарбники завдали удару по готелю у місті Миколаївка на Донеччині ввечері, 7 вересня.

Про це заявив начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін, інформує Суспільне.

Він заявив, що за передніми даними, ворог вдарив по місту трьома авіабомбами. Під завалами можуть знаходитися люди.

"Станом на цю годину тривають пошукові роботи, йде розбір завалів готелю «Зоря», який було зруйновано в результаті обстрілу о 21.50. Під завалами перебувають дві людини", — розповів Проскунін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух.

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