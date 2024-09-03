Парламент Румынии одобрил передачу Украине комплекса Patriot

После того, как президент Клаус Йоханнис подпишет законопроект, правительство выдаст распоряжение о начале передачи.

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, разрешающий передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает Reuters.

В июне Бухарест сообщил, что готов передать Украине один из двух своих комплексов Patriot при условии, что союзники предоставят ему аналогичную систему противовоздушной обороны в качестве замены.

В документе отмечается, что Румыния направит США письма с предложением заменить переданную Украине систему Patriot и планирует уплатить около 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.

Спикер правительства Михай Константин сказал, что после принятия закона парламентом правительство сможет издать постановление, официально реализующее передачу системы Patriot.

В 2017 власти Румынии заключили соглашение на 4 млрд долларов на покупку комплексов Patriot от RTX Corp. Первая партия прибыла в 2020 году, и Румыния получила четыре таких комплекса, из которых два сейчас работают.

Румыния, которая является членом НАТО с 2004 года, имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км. На территорию Румынии не раз попадали обломки российских беспилотников во время атак Москвы на украинские порты через Дунай. В понедельник правительство направило законопроект в парламент на утверждение.

Напомним, аналитики утверждают, что новые системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T не смогут защитить прифронтовые города Украины.

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