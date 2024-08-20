Члены НАТО срывают сроки поставки ПВО: когда Украина получит обещанные Patriot

С начала Курской операции у Украины увеличились потребности в западном оружии, однако некоторые союзники задерживают поставки.

По словам осведомленных источников, некоторые союзники Украины по НАТО не выполняют обещаний по ускорению поставок систем ПВО и другой военной техники для противостояния российской агрессии.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание со ссылкой на анонимные источники отмечает, что несколько союзников из Североатлантического альянса до сих пор не выполнили обязательства, подтвержденные ими на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом месяце. В частности, речь идет об обещаниях отправить не менее пяти дополнительных систем ПВО большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский усилил призывы к западным партнерам о срочной военной помощи после начала наступления ВСУ в Курской области РФ.

"На войне каникул не бывает. Необходимы решения, а также своевременная логистика для объявленных пакетов помощи. Я особенно обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании и Франции", – заявил Зеленский в своем обращении к нации в воскресенье, 18 августа.

Обязательства НАТО по средствам противовоздушной обороны являлись центральной темой июльского саммита альянса. В частности, президент США Джо Байден назвал решение о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО разной дальности "историческим даром".

США, Германия и Румыния пообещали отправить по одной системе Patriot, четвёртая установка была собрана усилиями нескольких стран. Италия пообещала отправить систему SAMP-T "земля-воздух". Другие союзники также обязались в ближайшее время передать Украине разное вооружения и боеприпасы.

По словам источников, многие обещания стран-членов НАТО вряд ли будут выполнены до осени, когда Россия, как ожидается, воспользуется уязвимостью украинской системы ПВО и усилит бомбардировку критически важной инфраструктуры Украины.

Издание отмечает, что Украина окажется под дополнительным давлением с приближением третьей зимы с начала полномасштабной войны. Власти уже предупреждают, что зима будет сложной, так как стране не удастся избежать отключений электроэнергии для населения на фоне разрушений объектов энергосистемы.

Напомним, Украина нуждается в 25 системах Patriot, чтобы полностью закрыть свое небо. Кроме систем ПВО большой дальности, наша страна ожидает от западных партнеров поставок десятков других систем и ракет.

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