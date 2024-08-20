Ночь, полная ужасов: дронщики показали, как в темноте заставляют оккупантов полыхать (видео)

Ночные бомберы каждую ночь уничтожают окупантов и их укрытия, не позволяя накапливать большие силы для штурмовых действий.
Воины батальона беспилотных систем Strike Drone Company 47-й механизированной бригады продемонстрировали ночную боевую работу дронщиков.
Ответное видео они обнародовали 20 августа на своем канале.
"Ночь темная и полна ужасов. Наши ночные бомберы каждую ночь уничтожают окупантов и их укрытие, не позволяя накапливать большие силы для штурмовых действий", — прокомментировали защитники Украины.
Напомним, авиация ударила КАБами по скоплению техники и личного состава россиян на Донецком направлении: появилось видео.
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