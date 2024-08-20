В Сумах раздался мощный взрыв: что известно

В Суме раздался взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

О скоростной цели из Сумщины на Полтавщину сообщили Воздушные Силы ВСУ 20 августа в 23:01.

Также стало известно, что несколько групп враждебных БПЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.

Отметим, что часом ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, для областей, где объявлена воздушная тревога.

Днем 20 августа россияне ударили по Малокатериновке в Запорожье, ранив четырех человек. К сожалению, в больнице скончался 15-летний парень.

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