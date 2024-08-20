Удар РФ по Тернополю: власти просят горожан все еще не быть долго на улице

Городской голова выразил надежду, что к утру ситуация с превышением нормы вредных веществ улучшится.
Российский ударный беспилотник ударил по промышленному объекту в Тернополе. По состоянию на вечер, 20 августа ситуация в городе стабилизируется.
Впрочем, горожан просят продолжать быть осмотрительными. По словам мэра Тернополя Сергея Надала, в некоторых районах города до сих пор есть превышение показателей качества воздуха, передает "24 канал".
Какая ситуация в Тернополе по состоянию на вечер
"По состоянию на вечер, 20 августа, ситуация в Тернополе стабилизируется, но все еще нуждается в нашем внимании. По последним данным мониторинга, в некоторых районах сохраняется превышение отдельных показателей качества воздуха", – рассказал Надал.
Также он дал несколько советов для горожан:
- продолжайте держать окна закрытыми;
- ограничьте длительное пребывание на улице, особенно детям и людям с хроническими заболеваниями.
Городской голова выразил надежду, что к утру ситуация с превышением нормы вредных веществ улучшится.
"Пожалуйста, успокойте своих родных и близких. Враг активно распространяет фейки о ситуации в нашем городе. Доверяйте только официальным источникам информации", – подчеркнул он.
Утром ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" объявит новые результаты измерений и предоставит дополнительные рекомендации.
Напомним. в результате атаки РФ на объект были обнаружены продукты сгорания в воздухе. Стало известно, представляют ли они угрозу здоровью людей.
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