Удар РФ по Тернополю: власти просят горожан все еще не быть долго на улице

Городской голова выразил надежду, что к утру ситуация с превышением нормы вредных веществ улучшится.

Российский ударный беспилотник ударил по промышленному объекту в Тернополе. По состоянию на вечер, 20 августа ситуация в городе стабилизируется.

Впрочем, горожан просят продолжать быть осмотрительными. По словам мэра Тернополя Сергея Надала, в некоторых районах города до сих пор есть превышение показателей качества воздуха, передает "24 канал".

Какая ситуация в Тернополе по состоянию на вечер

"По состоянию на вечер, 20 августа, ситуация в Тернополе стабилизируется, но все еще нуждается в нашем внимании. По последним данным мониторинга, в некоторых районах сохраняется превышение отдельных показателей качества воздуха", – рассказал Надал.

Также он дал несколько советов для горожан:

продолжайте держать окна закрытыми;

ограничьте длительное пребывание на улице, особенно детям и людям с хроническими заболеваниями.

Городской голова выразил надежду, что к утру ситуация с превышением нормы вредных веществ улучшится.

"Пожалуйста, успокойте своих родных и близких. Враг активно распространяет фейки о ситуации в нашем городе. Доверяйте только официальным источникам информации", – подчеркнул он.

Утром ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" объявит новые результаты измерений и предоставит дополнительные рекомендации.

Напомним. в результате атаки РФ на объект были обнаружены продукты сгорания в воздухе. Стало известно, представляют ли они угрозу здоровью людей.

Новости ТСН 16:00 20 августа. Ситуация на Тернопольщине, успех ВСУ на Курщине и непогода на Волыни

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