Парламент Румунії схвалив передавання комплексу Patriot Україні

Після того як президент Клаус Йоханнис підпише законопроєкт, уряд видасть розпорядження про початок передачі.

Нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт, який дозволяє передачу Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє Reuters.

У червні Бухарест повідомив, що готовий передати Україні один з двох своїх комплексів Patriot, за умови, що союзники нададуть йому аналогічну систему протиповітряної оборони в якості заміни.

У документі зазначається, що Румунія надішле США листи з пропозицією замінити передану Україні систему Patriot та планує сплатити близько 60 мільйонів доларів у вигляді податків і зборів.

Спікер уряду Міхай Константин сказав, що після ухвалення закону парламентом уряд зможе видати постанову, яка офіційно реалізує передачу системи Patriot.

У 2017 влада Румунії уклала угоду на 4 млрд доларів на покупку комплексів Patriot від RTX Corp. Перша партія прибула у 2020 році, і Румунія отримала чотири таких комплекси, з яких два зараз працюють.

Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має спільний кордон з Україною довжиною 650 км. На територію Румунії неодноразово потрапляли уламки російських безпілотників під час атак Москви на українські порти через Дунай. У понеділок уряд направив законопроєкт до парламенту на затвердження.

Нагадаємо, аналітики стверджують, що нові системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP/T не зможуть захистити прифронтові міста України.

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