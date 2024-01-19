Дроны атаковали пороховой завод и нефтебазу в Брянской области: кто за этим стоит

В ночь на 19 января Главное управление разведки МОУ устроило очередную спецоперацию на территории России с помощью украинских беспилотников. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Клинцах Брянской области.

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в спецслужбах.

По словам источника, последствия атаки по пороховому заводу уточняются, а вот в Клинцах есть "значительные повреждения военного объекта".

"Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории РФ и дальше будут отрабатываться", — сказал собеседник.

Что известно об атаке

В Брянской области России, в Клинце, 19 января, после атаки беспилотника начался пожар на местной нефтебазе.

Об этом в Telegram сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"БПЛА был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Во время уничтожения воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территории Клинцовской нефтебазы", — говорится в сообщении губернатора региона.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают пожарно-спасательные расчеты МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. К тушению пожара привлечены 13 пожарных автоцистерн.

Нефтебаза находится в городе Клинцы — примерно в 180 км к западу от Брянска и недалеко от украинской границы. Она принадлежит компании "Брянскнефтепродукт", входящей в корпорацию "Роснефть". Эту базу в мае 2023 года уже атаковал БПЛА. Тогда, по данным властей региона, боеприпас частично повредил бетонную основу и цистерну для отделки хранения нефтепродуктов, никто не пострадал.

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