Загарбники атакують Вовчанськ погано підготовленими підрозділами - ОТУ "Харків"

Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання.

Російські загарбники атакують Вовчанськ підрозділами, які не мають бойового досвіду та отримали дуже низьку підготовку.

Про це в етері телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

Він заявив, що на Вовчанському напрямку ворог задіяв четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського, але вона зазнала значних втрат і на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади. Також заводяться солдати з інших підрозділів.

"Але, за останніми даними, підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку. Раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий Росією мобілізаційний ресурс", – додав речник.

Також за його словами, "впродовж останніх тижнів неодноразово спостерігалися випадки відмов особового складу російських військ від виконання бойових та спеціальних завдань на напрямку Глибоке – Липці та на Вовчанському".

"Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання. Тобто, вони підіймають мобілізаційний ресурс, нашвидкуруч його готують, чи обманом, чи примусом, чи обіцянками про грошові винагороди відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх обдурили, та відмовляються надалі йти у бій", – розповів Саранцев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розпочали активний штурм в Курській області.

Крім того, ми раніше інформували, що втрата Покровська стане великою проблемою для України, оборону міста посилено.

Читайте також: