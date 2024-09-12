Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 12 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники фіксуються у низці областей та рухаються у різних напрямках.

група шахедів на Сумщині, курс південно-західний!

група шахедів на Полтавщині, курс на захід!

група шахедів на Дніпропетровщині! Курс західний!

група шахедів на Кіровоградщині! Курс на захід!

група шахедів на Миколаївщині! Курс північно-західний!

група шахедів на Херсонщині! Курс західний!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила різними ракетами та "Шахедами".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія безупинно тероризує Київ "Шахедами", експерт Жданов розкрив мету Путіна.

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