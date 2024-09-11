На Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА

Місцевих жителів закликали не нехтувати безпекою та пройти в укриття.

Сили протиповітряної оборони спрацювали на Київщині проти ворожих ударних безпілотників.

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Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - зазначається у дописі.

КОВА просить не знімати й не фотографувати роботу захисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог обстріляв шахту на Донеччині, а результаті чого постраждала людина.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб.

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