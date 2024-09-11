На Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА

Місцевих жителів закликали не нехтувати безпекою та пройти в укриття.
Сили протиповітряної оборони спрацювали на Київщині проти ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - зазначається у дописі.
КОВА просить не знімати й не фотографувати роботу захисників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог обстріляв шахту на Донеччині, а результаті чого постраждала людина.
Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб.
Читайте також:
- Росія вдарила КАБами по Харкову — Терехов
- У Сумах пролунали вибухи
- Вибух у Києві: влада повідомила про двох загиблих