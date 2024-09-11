Путін мріє лише про знищення України, а не про мир — Бербок

Диктатора Путіна неодноразово намагались наблизити до встановлення миру в Україні, але на всі ці спроби він відповідає лише збільшенням насильства.

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Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром у Берліні 10 вересня, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що Європа щодня працює з Україною над питанням досягнення миру.

"Останні 2,5 роки ми щодня вживаємо зусиль заради того, щоби мир став хоча б на міліметр ближче", - сказала вона.

Сербок зазначила, що на всі намагання наблизити мир, хто б його не просував "Росія відповідала новим терором, новими стражданнями та смертями".

"З європейської точки зору, 2,5 роки єдиною відповіддю від російського президента є: "замість переговорів я хочу знищити Україну", - сказала Бербок.

Дипломат заявила, що Росію було запрошено на другий саміт миру, але вона відмовилась. Бербок зазначила, що це чітко показує, що у Кремлі продовжують переслідувати мету знищення України. Також російський диктатор мріє знищити існуючий Європейський порядок, застосовуючи гібридну війну.

"Отже, не треба бути наївними, коли Путін говорить про мир, він лише хоче отримати паузу, щоби накопичити сили та повністю заволодіти Україною та погрожувати іншим країнам, як от Молдова. Путін собі уявляє лише такий мир, який буде ним продиктований", - заявила Бербок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль шукає посередників для переговорів з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що Портников пояснив, чому між Україною та Росією неможливі мирні переговори.

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