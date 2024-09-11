Путин мечтает только об уничтожении Украины, а не о мире - Бербок

Диктатора Путина неоднократно пытались приблизить к установлению мира в Украине, но все эти попытки он отвечает лишь увеличением насилия.

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Об этом заявила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Берлине 10 сентября, передает Укринформ.

Она отметила, что Европа каждый день работает с Украиной над вопросом достижения мира.

"Последние 2,5 года мы ежедневно предпринимаем усилия для того, чтобы мир стал хотя бы на миллиметр ближе", — сказала она.

Сербок отметила, что на все попытки приблизить мир, кто бы его ни продвигал, "Россия отвечала новым террором, новыми страданиями и смертями".

"С европейской точки зрения, 2,5 года единственным ответом от российского президента есть: "вместо переговоров я хочу уничтожить Украину", — сказала Бербок.

Дипломат заявила, что Россия была приглашена на второй саммит мира, но она отказалась. Бербок отметила, что это ясно показывает, что в Кремле продолжают преследовать цель уничтожения Украины. Также российский диктатор мечтает уничтожить существующий европейский порядок, применяя гибридную войну.

"Итак, не надо быть наивными, когда Путин говорит о мире, он лишь хочет получить паузу, чтобы накопить силы и полностью завладеть Украиной и угрожать другим странам, как Молдова. Путин себе представляет только такой мир, который будет им продиктован", — заявила Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль ищет посредников для переговоров с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что Портников объяснил, почему между Украиной и Россией невозможны мирные переговоры.

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