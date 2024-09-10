Россия продемонстрировала свою слабость, что привело к значительной потере влияния на мировой арене.

В России могут измениться власти, если Украина организует хаос в энергетике враждебной страны, а "мирный план" Китая после операции в Курской области выглядит как расчленение России.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политтехнолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

Он заявил, что Индия пока не обнародует свой "мирный план" окончания российской агрессии против Украины, поскольку уже есть отрицательный пример подобного плана от Китая.

"Тот предполагал прекращение войны на линии разграничения и начало переговоров. Проблема в том, что китайцы даже не могли представить, что украинские войска окажутся на территории России, и что Россия настолько ветхая, что украинцы могут занять часть ее территории. Теперь китайский план вместе с возможным индийским, выглядит как план расчленения России, если говорить о прекращении войны", — заметил Загородний.

Эксперт отметил, что китайский и индийский план вообще не имеют никакого отношения к реальности, поскольку диктатор Путин озвучил свою позицию в преддверии первого мирного саммита. Кремль хочет официального признания аннексии пяти украинских областей, причем это признание должны осуществить ведущие страны мира, такие как США, Индия, Китай, Германия и другие. Политолог уверен, что на это никто не пойдет ни при каких обстоятельствах.

"Россия продемонстрировала свою слабость, что привело к значительной потере влияния на мировой арене. Разговоры, что Россия может обеспечить кому-то безопасность в мире, теперь неактуальны на многие десятилетия вперед. Таким образом, все эти разговоры — пустые, поскольку пока Путин у власти, Россия Или Украина будет организовать хаос в энергетике России этой осенью и зимой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине и на Западе все чаще раздаются заявления по окончании войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Индии обсудит с Путиным мирный план для Украины.

Читайте также: