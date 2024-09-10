В Сумской области раздалось 116 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 116 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Сумская, Путивльская Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Ямпольская, Середино-Будская общины.

Хотинская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв).

Юношеское общество: удар КАБ (3 взрыва).

Белопольское общество: враг совершил минометный обстрел (4 взрыва).

Сумская община: россияне совершили авиаудар (1 взрыв), в результате чего получил ранения один человек.

Краснопольское общество: враг вел артиллерийский обстрел (6 взрывов), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва) и удар КАБ (1 взрыв).

Эсманьская община: произведен обстрел из миномета (8 взрывов), удар FPV-дроном (2 взрыва), удар КАБ (4 взрыва).

Дружбовская община: удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из миномета (3 взрыва), артиллерии (6 взрывов).

Великописаревское общество: удар FPV-дроном (16 взрывов), артиллерийский обстрел (24 взрыва), гранатометный обстрел (6 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (8 взрывов).

Середино-будская община: удары FPV-дроном (2 взрыва), также враг бил из миномета (4 взрыва).

Ямпольское общество: россияне осуществили пуск КАБ (2 взрыва).

Новослободская община: враг совершил пуск КАБ (2 взрыва), удар дроном FPV (2 взрыва).

Путивльское общество: пуск КАБ (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате ударов российской армии ранены 11 человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия по артиллерии обстреляла Никополь, а в результате чего погибла 16-летняя девочка.

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