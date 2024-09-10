На Сумщині пролунало 116 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 116 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Сумська, Путивльська Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух).

Юнаківська громада: удар КАБ (3 вибухи).

Білопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (4 вибухи).

Сумська громада: росіяни здійснили авіаудар (1 вибух), внаслідок чого отримала поранення одна людина.

Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (6 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи) та удар КАБ (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріл з міномета (8 вибухів), удар FPV-дроном (2 вибухи), удар КАБ (4 вибухи).

Дружбівська громада: удар FPV-дроном (1 вибух), обстріл з міномета (3 вибухи), артилерії (6 вибухів).

Великописарівська громада: удар FPV-дроном (16 вибухів), артилерійський обстріл (24 вибухи), гранатометний обстріл (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (8 вибухів).

Середино-Будська громада: удари FPV-дроном (2 вибухи), також ворог бив з міномета (4 вибухи).

Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (2 вибухи).

Новослобідська громада: ворог здійснив пуск КАБ (2 вибухи), удар дроном FPV (2 вибухи).

Путивльська громада: пуск КАБ (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія з артилерії обстріляла Нікополь, а результаті чого загинула 16-річна дівчинка.

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