На Сумщині пролунало 116 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 116 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Сумська, Путивльська Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух).
- Юнаківська громада: удар КАБ (3 вибухи).
- Білопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (4 вибухи).
- Сумська громада: росіяни здійснили авіаудар (1 вибух), внаслідок чого отримала поранення одна людина.
- Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (6 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи) та удар КАБ (1 вибух).
- Есманьська громада: здійснено обстріл з міномета (8 вибухів), удар FPV-дроном (2 вибухи), удар КАБ (4 вибухи).
- Дружбівська громада: удар FPV-дроном (1 вибух), обстріл з міномета (3 вибухи), артилерії (6 вибухів).
- Великописарівська громада: удар FPV-дроном (16 вибухів), артилерійський обстріл (24 вибухи), гранатометний обстріл (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: удари FPV-дроном (2 вибухи), також ворог бив з міномета (4 вибухи).
- Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог здійснив пуск КАБ (2 вибухи), удар дроном FPV (2 вибухи).
- Путивльська громада: пуск КАБ (2 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія з артилерії обстріляла Нікополь, а результаті чого загинула 16-річна дівчинка.
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