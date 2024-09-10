"Брехатиме": Гарріс розповіла, чого очікує від Трампа під час дебатів

На її думку, Трампа цікавлять лише власні інтереси, а не інтереси американців.

Кандидатка у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс напередодні перших дебатів з Дональдом Трампом розповіла, чого вона очікує від свого опонента.

В інтерв’ю подкасту The Rickey Smiley Morning Show вона заявила, що Трамп на дебатах "буде брехати".

Гарріс заявила, що її опонент завжди використовує "заїжджену пластинку", натякаючи на його особисті нападки на опонентів.

"Для нього немає межі в тому, як низько він може впасти. І ми повинні бути готові до цього. Ми повинні бути готові до того, що він не завдає собі клопоту казати правду. Ми маємо готуватись до того, що він говоритиме багато неправди", – додала вона.

Крім того, на думку віцепрезидентки США, Трамп під час дебатів покаже, що його цікавлять власні інтереси, а не інтереси американського народу.

"Я думаю, що він буде брехати. Він має оцю тактику, яку використовував у минулому, нападаючи на Обаму, Гілларі Клінтоні. Тож маємо очікувати, що це все проявиться (на дебатах. – Ред.)", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп назвав спосіб, у який він закінчить війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп планує зняти з Росії санкції у разі перемоги на виборах.

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