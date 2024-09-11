Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 11 вересня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що групи ворожих БпЛА типу зафіксовані у південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини.

"Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, напрямок руху хаотичний." - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог обстріляв шахту на Донеччині, а результаті чого постраждала людина.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб.

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