Нет света и воды: глава Конотопа рассказал о последствиях обстрела города

Пока невозможно спрогнозировать, когда в городе появится электричество.

После российских обстрелов ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая, поскольку захватчики нанесли удар по инфраструктуре города.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Он отметил, что пока невозможно спрогнозировать, когда в городе появится электричество.

"Энергетики в этот момент делают все больше даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал", — сообщил Семенихин.

Кроме того, глава Конотопа сообщил о многочисленных повреждениях учебных заведений, а также медучреждениях.

Вода в дома будет подаваться почасово, точный график водоснабжения будет обнародован утром.

"Все хирурги города находятся на работе. Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы два мужчины. Один из них в очень критическом состоянии (кома). К слову сказать, тот, что в коме как раз ехал спасать людей", — заявил Семенихин. .

Он добавил, что при обстреле был уничтожен участок трамвайного пути в центре города, поэтому движение трамваев будет ограничено.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами", эксперт Жданов раскрыл цель Путина.

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