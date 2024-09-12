Нет света и воды: глава Конотопа рассказал о последствиях обстрела города

Пока невозможно спрогнозировать, когда в городе появится электричество.
После российских обстрелов ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая, поскольку захватчики нанесли удар по инфраструктуре города.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Он отметил, что пока невозможно спрогнозировать, когда в городе появится электричество.
"Энергетики в этот момент делают все больше даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал", — сообщил Семенихин.
Кроме того, глава Конотопа сообщил о многочисленных повреждениях учебных заведений, а также медучреждениях.
Вода в дома будет подаваться почасово, точный график водоснабжения будет обнародован утром.
"Все хирурги города находятся на работе. Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы два мужчины. Один из них в очень критическом состоянии (кома). К слову сказать, тот, что в коме как раз ехал спасать людей", — заявил Семенихин. .
Он добавил, что при обстреле был уничтожен участок трамвайного пути в центре города, поэтому движение трамваев будет ограничено.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами".
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами", эксперт Жданов раскрыл цель Путина.
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