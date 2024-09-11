Россияне обстреляли село в Донецкой области: есть погибший

В середине дня 11 сентября россияне обстреляли Константинополь Великоновоселковской общины из Торнадо-С. В результате атаки 2 человека погибли, еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Как детализировали, повреждены 6 частных домов, кафе, магазин, админздание, линия электропередач и 12 автомобилей.

"Вся Донетчина — опасна для жизни! Еще раз подчеркиваю: эвакуируйтесь своевременно!", — подчеркнул Филашкин.

Напомним, армия РФ пытается захватить город Горняк, который расположен на возвышенности и является самой высокой точкой на Кураховском направлении, чтобы двигаться в направлении Курохового.

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