Росіяни обстріляли село на Донеччині: є загиблий

В середині дня 11 вересня росіяни обстріляли Костянтинополь Великоновосілківської громади з "Торнадо-С". Внаслідок атаки 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як деталізували, пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів.

"Вся Донеччина — небезпечна для життя! Вкотре наголошую: евакуюйтесь своєчасно!", — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, армія РФ намагається захопити місто Гірник, яке розташоване на височині і є найвищою точкою на Курахівському напрямку, аби рухатися у напрямку Курохового.

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