Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля трьох населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару", - йдеться у повідомленні.

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Росіяни просунулися біля Вугледару. Мапа DeepState.

Також зазначається, що уточнено лінію зіткнення у Торецьку.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан назвав головні цілі окупантів на Донеччині. Наразі окупанти перебувають "за десяток кілометрів від Покровська та намагаються тиснути в районі інших міст.

Читайте також:

П'ята атака на Київ за місяць! Ворог окупував село Водяне на Донеччині! Головне про війну на 9 вересня