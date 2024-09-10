Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Росіяни мають успіхи на цій ділянці фронту.
Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля трьох населених пунктів в регіоні.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що уточнено лінію зіткнення у Торецьку.
Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан назвав головні цілі окупантів на Донеччині. Наразі окупанти перебувають "за десяток кілометрів від Покровська та намагаються тиснути в районі інших міст.
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