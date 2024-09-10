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Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Російські солдати. / Фото: Associated Press

Росіяни мають успіхи на цій ділянці фронту.

Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля трьох населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару", - йдеться у повідомленні. 

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.
Росіяни просунулися біля Вугледару. Мапа DeepState. / ©
Росіяни просунулися біля Вугледару. Мапа DeepState.

Також зазначається, що уточнено лінію зіткнення у Торецьку.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан назвав головні цілі окупантів на Донеччині. Наразі окупанти перебувають "за десяток кілометрів від Покровська та намагаються тиснути в районі інших міст. 

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