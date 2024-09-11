12 вересня — яке церковне свято, чому краще відкласти похід до лісу

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Автонома. Автоном був християнським єпископом, який жив у 3 столітті. За переказами, він служив у містах, що знаходилися в межах Римської імперії, зокрема в Греції. Відомо, що він проповідував християнство в регіоні, де активно переслідували віруючих.

Місце служіння святого Автонома пов'язане з територією сучасної Греції, і деякі джерела вказують на те, що він проповідував у Фессалоніках. Зокрема, йдеться про те, що він активно працював над поширенням християнських вчень і був відомий своєю рішучістю та відданістю справі.

В часи правління римських імператорів, зокрема Діоклетіана, християни зазнавали жорстоких гонінь. Автоном був заарештований і підданий катуванням за свою віру. Він витримав численні страждання, але не відрікся від своєї віри. В кінці кінців, його мученицька смерть стала свідченням його незламності.

Прикмети 12 вересня

Народні прикмети 12 вересня / Фото: Unsplash

На деревах вже немає листя — зима прийде рано.

Ясний день — така погода триватиме кілька днів.

Часто зустрічаються змії — зима буде суворою.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося йти до лісу, тому що змії перебувають в активному стані, готуються до сплячки, а тому можуть вжалити. Також не можна вбивати змій. А ще не слід стригти волосся чи нігті — до хвороб.

Що можна робити завтра

Цього дня починали збирати горобину з другого урожаю на зиму, робили заготовлення, адже ця ягода вважалася серед наших предків цілющою.

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