У Хмельницькій області знову лунають вибухи

Військові попереджали про дрон на території регіону.
У четвер зранку, 12 вересня, на Хмельниччині знову пролунали вибухи. Гучно в області було також вночі.
Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.
"На Хмельниччині чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що тривогу в області було оголошено о 09:51. ПС попереджали, що на Хмельниччині зафіксовано рух БпЛА у напрямку Старокостянтинова.
Нагадаємо, вночі в Хмельницькій області сталися вибухи. Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа. Також у регіоні спрацювали сили ППО.