У Хмельницькій області знову лунають вибухи

Військові попереджали про дрон на території регіону.

У четвер зранку, 12 вересня, на Хмельниччині знову пролунали вибухи. Гучно в області було також вночі.

Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"На Хмельниччині чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що тривогу в області було оголошено о 09:51. ПС попереджали, що на Хмельниччині зафіксовано рух БпЛА у напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, вночі в Хмельницькій області сталися вибухи. Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа. Також у регіоні спрацювали сили ППО.

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