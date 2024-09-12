"Болгарка": как на самом деле называется инструмент и почему его так окрестили

"Болгарку" считают вторым по востребованности электроинструментом после дрели благодаря простоте в работе, многофункциональности и широкому спектру применения. Впрочем, не все знают, как называется этот инструмент.

Термин "болгарка" родился в 70-х годах, когда появились первые представители этого типа инструментов в странах бывшего Советского Союза. Официальное название инструмента – угловая шлифовальная машина.

История УШМ

Болгарка / Фото: Freepik

УШМ изобрели немцы в начале 20 века. Компания Ackermann & Schmitt, основанная Германом Аккерманом и Германном Шмиттом, сконструировала мобильный прибор.

Прототипом инструмента был механический шлифовальный станок, работавший с помощью ножной педали. Он был достаточно громоздким и использовался для шлифовки неровностей и заточки ножей.

В 30-е годы они создали ручной шлифовальный инструмент с гибким валом – MS6-flexen. А уже в 1954 году ее модернизировали в первую шлифмашину углового типа DL9.

Вскоре угловые шлифмашины начали производить в Болгарии и экспортировать в страны СССР. Итак, название "болгарка", в частности, в Украине произошло от страны-производителя. Тем временем, в Европе инструмент называют "флекси".

Напомним, почему девушки во времена СССР носили школьную форму с фартуками и при чем здесь английские горничные. Современная школьная форма больше напоминает деловой костюм, но в советское время девушки носили фартук, который сейчас кажется крайне странным.

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