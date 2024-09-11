Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз: ответ

Смывание туалетной бумаги в унитаз – вопрос, часто вызывающий сомнения. Большинство людей считают, что это безопасно, однако на самом деле все зависит от системы канализации и качества самой бумаги.

Неправильная утилизация туалетной бумаги может привести к серьезным засорениям и проблемам с сантехникой.

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз — читайте на ТСН.ua.

Какая туалетная бумага растворяется в унитазе

Туалетная бумага разработана для того, чтобы быстро растворяться в воде. Это позволяет ему безопасно проходить через сантехнические системы. Однако бумажные полотенца или другие материалы, такие как влажные салфетки, не растворяются так быстро. Они могут застрять в трубах и вызвать серьезные засоры.

Туалетная бумага начинает разлагаться почти сразу после контакта с водой, тогда как бумажное полотенце остается целым. Это подтверждает, что смывать в унитаз бумажные полотенца и другие подобные материалы – опасная идея, которая может закончиться проблемами с сантехникой.

Почему засоры опасны для системы канализации

Основная проблема — это засор P-ловушки, где могут накапливаться посторонние предметы. Если засор возникает на этом этапе, это может привести к блокированию всей системы и потребовать вмешательства профессионального сантехника. В случае попадания бумажных полотенец или влажных салфеток в магистральные трубы может потребоваться даже серьезный ремонт.

Почему в некоторых системах не стоит смывать даже туалетную бумагу

Хотя туалетная бумага растворяется в воде, не все системы канализации могут справиться с ее утилизацией. Некоторые города, как объяснила работница Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка Микеле Адгейт, тратят миллионы долларов на устранение проблем, вызванных влажными салфетками и другими неразлагающимися предметами. Это касается и случаев, когда люди смывают в унитаз жир и масло, что приводит к образованию "жировых птиц" — масс, блокирующих городские канализационные системы.

Что нельзя смывать в унитаз

Кроме влажных салфеток и бумажных полотенец, унитаз не предназначен для утилизации таких материалов как жир, масло, ватные диски, подгузники или другие предметы. Все эти вещи могут стать причиной засорения и значительных затрат на ремонт.

Учитывая все эти факторы, эксперты советуют избегать смывания любых материалов, кроме туалетной бумаги и следить за надлежащим использованием канализационной системы. Это поможет избежать проблем с сантехникой и дорогостоящим ремонтом.

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