Чи можна змивати туалетний папір в унітаз: відповідь

Змивання туалетного паперу в унітаз — питання, яке часто викликає сумніви. Більшість людей вважає, що це безпечно, однак насправді все залежить від системи каналізації та якості самого паперу.

Неправильна утилізація туалетного паперу може призвести до серйозних засмічень та проблем із сантехнікою.

Чи можна змивати туалетний папір в унітаз - читайте на ТСН.ua.

Який туалетний папір розчиняється в унітазі

Туалетний папір розроблений для того, щоб швидко розчинятися у воді. Це дозволяє йому безпечно проходити через сантехнічні системи. Проте паперові рушники або інші матеріали, як-от вологі серветки, не розчиняються так швидко. Вони можуть застрягнути в трубах і спричинити серйозні засмічення.

Туалетний папір починає розкладатися майже одразу після контакту з водою, тоді як паперовий рушник залишиається цілим. Це підтверджує, що змивати в унітаз паперові рушники та інші подібні матеріали — небезпечна ідея, яка може закінчитися проблемами з сантехнікою.

Чому засмічення небезпечні для системи каналізації

Основна проблема — це засмічення P-пастки, де можуть накопичуватися сторонні предмети. Якщо засмічення виникає на цьому етапі, це може призвести до блокування всієї системи і вимагати втручання професійного сантехніка. У випадку потрапляння паперових рушників або вологих серветок у магістральні труби, може знадобитися навіть серйозний ремонт.

Чому в деяких системах не варто змивати навіть туалетний папір

Хоча туалетний папір розчиняється у воді, не всі системи каналізації можуть справитися з його утилізацією. Деякі міста, як пояснила працівниця Департаменту охорони навколишнього середовища Нью-Йорка Мікеле Адгейт, витрачають мільйони доларів на усунення проблем, викликаних вологими серветками та іншими предметами, які не розкладаються. Це стосується й випадків, коли люди змивають в унітаз жир та олію, що призводить до утворення "жирових птахів" — мас, які блокують міські каналізаційні системи.

Що не можна змивати в унітаз

Окрім вологих серветок і паперових рушників, унітаз не призначений для утилізації таких матеріалів, як жир, олія, ватні диски, підгузки або інші предмети. Всі ці речі можуть стати причиною засмічень та значних витрат на ремонт.

З огляду на всі ці фактори, експерти радять уникати змивання будь-яких матеріалів, окрім туалетного паперу, і стежити за належним використанням каналізаційної системи. Це допоможе уникнути проблем із сантехнікою та дорогого ремонту.

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