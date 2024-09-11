Іранські ракети могли доставити до РФ Каспійським морем: супутникові знімки

Вантажне судно Port Olya 3 під російським прапором, ймовірно, доставило близько 220 балістичних ракет малої дальності Каспійським морем до Росії, щоб потім держава-агресорка могла використовувати їх у війні проти України.

Про це повідомляє Sky News, опублікувавши супутникові знімки.

З посиланням на неназване українське джерело у виданні зазначили, що судно з іранськими ракетами прибуло до Росії 4 вересня.

Журналісти проаналізували супутникові знімки й виявили, що того дня до каспійського порту поблизу Астрахані на півдні Росії заходило вантажне судно Port Olya 3. Через два дні судно покинуло порт.

Вантажне судно Port Olya 3 поряд з іншими суднами в російському порту / Фото: Maxar

За інформацією українського джерела, ракети, які прибули з Ірану, росіяни, ймовірно, відправлять на військовий полігон Ашулук для випробувань і подальшої підготовки перед застосуванням на полі бою.

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Від 29 серпня на зафіксованому на супутникових знімках кораблі були відключені засобі відстеження, тому про маршрут його пересування можна робити припущення. Однак, доступні дані відстеження показують, що судно Port Olya 3 регулярно курсує між Іраном і Росією.

“У Каспійському морі невідстежувані судна стали більш поширеними, оскільки Іран і Росія продовжують торгувати зброєю. Ця стратегія дістала назву “темні заходи в порт”, — зазначили у виданні.

Нагадаємо, раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

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