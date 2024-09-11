Иранские ракеты могли доставить в РФ по Каспийскому морю: спутниковые снимки

Грузовое судно Port Olya 3 под российским флагом, вероятно, доставило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию, чтобы затем государство-агрессор могло использовать их в войне против Украины.

Об этом сообщает Sky News, опубликовав спутниковые снимки.

Со ссылкой на неназванный украинский источник в издании отметили, что судно с иранскими ракетами прибыло в Россию 4 сентября.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки и обнаружили, что в тот день в каспийский порт близ Астрахани на юге России заходило грузовое судно Port Olya 3. Через два дня судно покинуло порт.

Грузовое судно Port Olya 3 рядом с другими судами в российском порту / Фото: Maxar

По информации украинского источника, прибывшие из Ирана ракеты россияне, вероятно, отправят на военный полигон Ашулук для испытаний и дальнейшей подготовки перед применением на поле боя.

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С 29 августа на зафиксированном на спутниковых снимках корабле были отключены средства отслеживания, поэтому о маршруте его передвижения можно только строить предположения. Однако доступные данные отслеживания показывают, что судно Port Olya 3 регулярно курсирует между Ираном и Россией.

"В Каспийском море неотслеживаемые суда стали более распространенными, поскольку Иран и Россия продолжают торговать оружием. Эта стратегия получила название "темные заходы в порт", — отметили в издании.

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

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