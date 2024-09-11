Иранские ракеты могли доставить в РФ по Каспийскому морю: спутниковые снимки

Судно с иранскими ракетами прибыло в Россию 4 сентября.
Грузовое судно Port Olya 3 под российским флагом, вероятно, доставило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию, чтобы затем государство-агрессор могло использовать их в войне против Украины.
Об этом сообщает Sky News, опубликовав спутниковые снимки.
Со ссылкой на неназванный украинский источник в издании отметили, что судно с иранскими ракетами прибыло в Россию 4 сентября.
Журналисты проанализировали спутниковые снимки и обнаружили, что в тот день в каспийский порт близ Астрахани на юге России заходило грузовое судно Port Olya 3. Через два дня судно покинуло порт.
По информации украинского источника, прибывшие из Ирана ракеты россияне, вероятно, отправят на военный полигон Ашулук для испытаний и дальнейшей подготовки перед применением на поле боя.
С 29 августа на зафиксированном на спутниковых снимках корабле были отключены средства отслеживания, поэтому о маршруте его передвижения можно только строить предположения. Однако доступные данные отслеживания показывают, что судно Port Olya 3 регулярно курсирует между Ираном и Россией.
"В Каспийском море неотслеживаемые суда стали более распространенными, поскольку Иран и Россия продолжают торговать оружием. Эта стратегия получила название "темные заходы в порт", — отметили в издании.
Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.
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