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У Краснодарі росіян прибило туалетним папером: відео

У Краснодарі росіян прибило туалетним папером: відео

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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У Краснодарі росіян прибило туалетним папером: відео

У Краснодарі росіян прибило туалетним папером

У російському Краснодарі на покупців магазину обвалилися упаковки туалетного паперу.

В одному з магазинів Росії сталася курйозна ситуація — на покупців впали величезні коробки туалетного паперу.

У Мережі з'явилося відео епічного моменту.

Російський телеграм-канал Baza стверджує, що співробітник, який керував штабелером, невдало зачепив піддон із товаром, і той звалився прямо на голови росіян. Однак м'які 4 шари гігієнічного паперу змогли врятувати постраждалих від синців та гематом.

У Краснодарі росіян прибило туалетним папером: відео

У Краснодарі росіян прибило туалетним папером: відео

Нагадаємо, раніше росіянка викрала частину мощей святителя Миколая Чудотворця з храму Усікнення голови Іоанна Предтечі у місті Кіровську Ленінградської області РФ. Правоохоронцям вона заявила, що просто хотіла “вдома молитися”. 

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Дата публікації
Перегляди
3126
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