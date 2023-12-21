В российском Краснодаре на покупателей магазина обрушились упаковки туалетной бумаги.

В одном из магазинов России произошла курьезная ситуация – на покупателей упали огромные коробки туалетной бумаги.

В Сети появилось видео эпического момента.

Российский телеграмм-канал Baza утверждает, что руководивший штабелером сотрудник неудачно задел поддон с товаром, и тот свалился прямо на головы россиян. Однако мягкие 4 слоя гигиенической бумаги смогли спасти пострадавших от синяков и гематом.

В Краснодаре россиян прибило туалетной бумагой: видео

Напомним, ранее россиянка похитила часть мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области РФ. Правоохранителям она заявила, что просто хотела "дома молиться".

Читайте также: