В Краснодаре россиян прибило туалетной бумагой: видео

В российском Краснодаре на покупателей магазина обрушились упаковки туалетной бумаги.
В одном из магазинов России произошла курьезная ситуация – на покупателей упали огромные коробки туалетной бумаги.
В Сети появилось видео эпического момента.
Российский телеграмм-канал Baza утверждает, что руководивший штабелером сотрудник неудачно задел поддон с товаром, и тот свалился прямо на головы россиян. Однако мягкие 4 слоя гигиенической бумаги смогли спасти пострадавших от синяков и гематом.
Напомним, ранее россиянка похитила часть мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области РФ. Правоохранителям она заявила, что просто хотела "дома молиться".
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