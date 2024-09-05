Літак екстрено розвернули над океаном через діарею у мандрівника

Трансатлантичний рейс авіакомпанії Delta довелося перенаправити до Нью-Йорка після того, як у пасажира під час польоту стався напад діареї.

Про це повідомляє Business Insider.

Airbus A330 летів з Бостона, штат Массачусетс, до Риму, Італія, у п'ятницю, 30 серпня, але розвернувся над Атлантичним океаном приблизно через годину після початку польоту, як свідчать дані Flightradar24.

Потім літак приземлився в аеропорту імені Кеннеді, після чого 281 пасажир був пересаджений на інший літак.

Представник авіакомпанії Delta пояснив перенаправлення рейсу "медичними проблемами одного з пасажирів під час польоту", але не уточнив характер проблеми.

Однак у Х-акаунті @OnlyInBoston повідомляється, що інцидент стався з "пасажиром, у якого були сильні напади діареї просто на сидінні".

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Представники авіакомпанії відреагували на "аварію" літака, заявивши: "Delta перепрошує наших клієнтів за затримання їхніх подорожей з Бостона до Рима в п'ятницю ввечері. Ми дякуємо їм за терпіння, оскільки літак був перенаправлений в аеропорт Нью-Йорка Кеннеді, а потім продовжив свій шлях до Риму рано вранці в суботу".

Початковий літак відновив польоти приблизно через 20 годин після потенційно неприємного випробування.

Це не перший випадок, коли рейс Delta доводиться перенаправляти через діарею. Під час найбільш сумнозвісного випадку у вересні минулого року рейс Delta з Атланти до Барселони був змушений здійснити розворот і екстрене приземлення після того, як один з пасажирів сконфузився під час польоту.

"Це проблема біологічної небезпеки", - заявив пілот диспетчеру управління повітряним рухом. "У нас є пасажир, який страждає від діареї протягом усього польоту, тому вони хочуть, щоб ми повернулися до Атланти".

На кадрах, знятих після інциденту, видно коричневий слід, що тягнеться вздовж усього проходу в літаку, а на найбільш забруднених ділянках заклеєні паперовими рушниками, щоб затулити огляд.

Нагадаємо, пасажирка літака врятувала життя 820-грамової дитини, яка народилась в туалеті. У жінки почалися пологи на 25 тижні вагітності.

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