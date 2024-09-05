Зміни в уряді: Стефанішина отримала нову посаду

Ексвіцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України отримала нову посаду.

Ольгу Стефанішину призначили міністром юстиції України. Рішення підтримали 253 депутати.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

"Стефанішину О.В. на посаду віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України. ЗА – 253", – написав він.

Раніше До Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

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