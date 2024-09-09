Топ-10 незвичних і цікавих порід собак

Пропонуємо вам подивитися добірку цікавих порід собак, яких ви могли ніколи до цього не бачити та не чути.

Видання Еxpress підготувало для своїх читачів цікаву добірку порід, які мають незвичну красу. Попри те, що у нас в країні можна зустріти дуже багато порід собак, окрім улюблених лабрадорів і йоркширських тер'єрів, існують і такі, яких ви могли ніколи не зустріти на вулиці.

Ось рейтинг 10 не дуже популярних, але прекрасних порід собак. Можливо, якась порода припаде вам до серця.

Китайський чубатий собака

Китайський чубатий собака / Фото: Credits

Китайська чубата — це компактна порода собак, яка, як правило, позбавлена шерсті на більшій частині тіла, за винятком лап, хвоста та верхньої частини голови, де шерсть утворює характерний "чубчик". Одне з найперших зображень цієї породи можна знайти в книзі Роберта Плота "Природна історія Стаффордширу", виданій у 1686 році. Це свідчить про давню історію цієї породи.

Бедлінгтон тер’єр

Бедлінгтон тер'єр / Фото: Associated Press

Бедлінгтон тер'єр спочатку був виведений як сторожовий пес для шахтарських регіонів Англії. Завдяки своїй грушоподібній голові, ця порода вважається унікальною, з характерними пишними контурами.

Псова борза

Псова борза / Фото: Credits

Ця порода собак може досягати швидкості до 64 км на годину. Завдяки своїм довгим, мускулистим лапам і витонченій будові тіла, борза може розвивати дивовижну швидкість, що робить її ефективним мисливцем. Під час полювання ця порода використовує свою здатність до швидкого розгону, щоб швидко наздогнати та спіймати таку здобич, як білки, зайці або навіть кішки. Завдяки своїй швидкості та витривалості, борза — яскравий представник мисливських собак, які спеціалізуються на переслідуванні швидких тварин.

Аффенпінчер

Аффенпінчер / Фото: Associated Press

Аффенпінчер — це ще одна невеличка порода, яка отримала прізвисько "вусатий диявол" через свій характерний зовнішній вигляд. Ці маленькі, але вперті собаки мають коротку шерсть, яка формує своєрідні "вуса" на морді, а от їхній досить складний характер може ускладнювати процес дресирування. Аффенпінчери мають жвавий та допитливий характер, що робить їх гарними компаньйонами, хоча вони досить вперті та незалежні створіння.

Афганський хорт

Афганський хорт

Ці собаки відрізняються своєю довгою та шовковистою шерстю, яка надає їм елегантного та розкішного вигляду. Проте, попри свій витончений вигляд, афганські хорти були виведені як швидкі та витривалі мисливські собаки, здатні до полювання на різноманітну дичину. Ці собаки були спеціально виведені для полювання на таких тварин, як олені, газелі, зайці та лисиці. Афганські хорти поєднують у собі грацію та швидкість, що робить їх неймовірно ефективними в переслідуванні та ловлі дичини на великій швидкості.

Комондор

Комондор / Фото: Associated Press

Комондори — це величезні собаки, відомі своїм винятковим виглядом завдяки густій білій шерсті, яка покриває їхнє тіло та морду у вигляді довгих, плетених "ниток" або "дредів". Ця шерсть надає комондору унікального вигляду. Порода походить з Угорщини. Це був пес охоронець для захисту стад овець від хижаків. Комондори відомі своєю відданістю.

Івицький хорт

Івицький хорт / Фото: Associated Press

Ця порода була виведена на скелястих берегах іспанських Балеарських островів, де її спритність і швидкість стали важливими для полювання. Вона відзначається витонченою та аеродинамічною будовою тіла, яка дозволяє їй швидко пересуватися по складних та нерівних територіях. Івицькі хорти мають надзвичайну спритність і здатність до коротких, але інтенсивних спринтів, що робить їх ідеальними для переслідування інших швидких тварин.

Ксолоїтцкуїнтлі

Ксолоїтцкуїнтлі / Фото: Associated Press

Порода безшерстий ксолоїтцкуїнтлі, також відомий як мексиканський безшерстий пес, існує вже понад 3000 років і є однією з найдавніших порід собак в історії. Їх вважають священними тваринами ацтеків і часто називають "собакою богів". Відсутність шерсті — одна з найбільш відомих характеристик породи. Ця собака адаптована до різних кліматичних умов і має довгу історію в Мексиці, що підтверджує її важливість у культурі та традиціях цього регіону.

Мастиф

Мастиф / Фото: Credits

Стародавній тибетський мастиф відомий як одна з найкращих сторожових порід собак завдяки своїм охоронним інстинктам і природженій відданості. Хоча тибетські мастифи дуже віддані своїм родинам і є відмінними сімейними компаньйонами, вони можуть проявляти жорстокість у захисті, коли відчувають загрозу або коли хтось порушує кордони їхньої території.

Перуанський голий собака

Перуанський голий / Фото: Associated Press

Перуанська орхідея інків, також відома як перуанська безшерста собака, — ще одна цікава порода. Вона вирізняється не тільки своєю незвичайною зовнішністю, але й чудовими мисливськими якостями. Перуанські собаки відомі своєю швидкістю та спритністю, що дозволяє їм легко переслідувати здобич і уважно за нею стежити. Їхня здатність до швидкого реагування робить їх гарними мисливцями та добрими компаньйонами для активних людей.

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