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Лібанова назвала дві риси українців під час війни, що здивували світ

Лібанова назвала дві риси українців під час війни, що здивували світ

Наслідки одного з багатьох ударів по Києву / Фото: Associated Press

За словами соціологині, реакція українців на війну здивувала не лише західних фахівців, але й її саму.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю назвала дві важливі характеристики українців під час повномасштабної війни, які дивують не лише світ, але й нас самих.

Про це вона сказала в інтерв'ю NV.

Лібанова вважає, що дві важливі характеристики українця часів великої війни – це стійкість і гонор. За словами соціологині, реакція українців на війну здивувала не лише західних фахівців, але й її саму.

"Ми всі думали, що неможливо за таких умов, як у Харкові, жити і працювати. Не можуть люди, щойно закінчується тривога, відкривати свій бізнес. Це ненормально. Ненормально те, що я сиджу в цьому кабінеті, а поряд літають ракети. Коли летіли ракети на "Охматдит", у мене з вікна було видно, а я сиджу і працюю. І питання тут не в звичці, а в тому, що я називаю нашим специфічним гонором – "А чого це я маю лізти в підвал? Що я там забула? Я працюватиму, а він (Путін – Ред.) хай застрелиться". І це домінує в нас", – каже Елла Лібанова.

Вона визнає, що така поведінка може призвести до більшої кількості жертв, "але українці обрали поводитися саме так".

Раніше Елла Лібанова шокувала прогнозом, як зміниться чисельність населення в Україні після війни.

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