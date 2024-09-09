Либанова назвала две черты украинцев во время войны, которые удивили мир

По словам социологи, реакция украинцев на войну удивила не только западных специалистов, но и ее саму.

Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Элла Либанова интервью назвала две важные характеристики украинцев во время полномасштабной войны, удивляющих не только мир, но и нас самих.

Об этом она сказала в интервью NV.

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Либанова считает, что две важные характеристики украинца времен большой войны – это стойкость и честь. По словам социолога, реакция украинцев на войну удивила не только западных специалистов, но и ее саму.

"Мы все думали, что невозможно при таких условиях, как в Харькове, жить и работать. Не могут люди, как только заканчивается тревога, открывать свой бизнес. Это ненормально. Ненормально то, что я сижу в этом кабинете, а рядом летают ракеты. Когда летели ракеты на "Охматдет", у меня из окна было видно, а я сижу и работаю. И вопрос здесь не в привычке, а в том, что я называю нашей специфической гордостью – "А чего это я должен лезть в подвал? Что я там забыла? Я буду работать, а он (Путин – Ред.) пусть застрелится". И это доминирует у нас", – говорит Элла Либанова.

Она признает, что такое поведение может привести к большему количеству жертв, но украинцы избрали вести себя именно так.

Ранее Элла Либанова шокировала прогнозом, как изменится численность населения в Украине после войны.

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