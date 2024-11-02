Белые медведи ворвались в город: в чем причина

Медведи почти выстраиваются в очередь, чтобы начать свою миграцию и вернуться на лед.

Из-за миграции в небольшом городке Канады появляются полярные медведи. Это явление связано с возвращением морского льда, который им нужен для охоты.

Об этом пишет IFLScience.

Для того, чтобы добраться до "города тюленей" животные вынуждены следовать через городок Черчилл, который зовут "мировой столицей белых медведей".

Белые медведи в этом регионе находятся на суше с тех пор, как сходят с морского льда летом. При этом в настоящее время животные мало едят и сохраняют энергию, поскольку выживают преимущественно за счет жировых запасов.

Для ученых это хорошее время, чтобы исследовать белых медведей и их образ жизни. По словам биологи и защитницы природы Алисы Маккол из организации Polar Bears International (PBI), с конца октября по ноябрь она ежегодно отправляется на исследования, чтобы наблюдать за белыми медведями и их миграцией.

Однако изменение климата, вызванное деятельностью человека, привело к более длительному лету и увеличению использования земель медведями, чья природная среда обитания в прошлом была значительно шире.

Проблема в том, что животные имеют ограниченное количество времени на суше, прежде чем умереть от голода. Из-за сокращения арктического морского льда, медведи, вероятно, будут проводить больше времени на суше, что в будущем может привести к вымиранию вида.

Полярные медведи ежегодно мигрируют через город Черчилль, поэтому местные жители используют сирены и гудки, чтобы уменьшить взаимодействие с животными. Также исследователи создали радар раннего обнаружения "Bear-dar", предназначенный для оповещения сообществ и отдаленных лагерей о приближении медведя.

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