ВСУ восстановили положение в селе Дружба в Донецкой области — DeepState

На фронте продолжаются ожесточенные бои.
Силы Обороны Украины восстановили свое положение в населенном пункте Дружба Донецкой области.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта DeepState.
"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", – говорится в сообщении.
В то же время сообщается, что враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявления и в Кременной Балке Донецкой области.
На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабной войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики оставили позиции в Запорожской области.
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