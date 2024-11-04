ВСУ восстановили положение в селе Дружба в Донецкой области — DeepState

Силы Обороны Украины восстановили свое положение в населенном пункте Дружба Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", – говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявления и в Кременной Балке Донецкой области.

На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабной войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики оставили позиции в Запорожской области.

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