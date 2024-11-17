При какой температуре можно стирать абсолютно все вещи: советы экспертов

Хлопок, синтетика, шелк, шерсть, бамбук – любой материал выдержит стирку при этой температуре и не потеряет цвет и форму.

Каждая стиральная машинка имеет кучу программ и температурных режимов. Однако для вещей из любого материала подходит только одна температура, при которой ткань не испортится. Рассказываем, ссылаясь на материал Ukr.Media, при какой температуре можно стирать абсолютно все.

Какую температуру выдерживают разные виды тканей

Плотный хлопок – до 95 градусов;

хлопок – до 60 градусов;

синтетика – от 30 до 50 градусов;

шелк – до 30 градусов;

батист, поплин и бамбук – до 40 градусов.

Какая температура стирки подходит для вещей из любой ткани

Специалисты рекомендуют использовать температуру 30 градусов, которая считается безопасной для вещей из любых материалов. Дело в том, что качество стирки чаще зависит не от температурного режима, а от стирального средства. Большинство современных порошков и гелей качественно стирают даже при низких температурах, поэтому нет необходимости выставлять максимальный температурный режим.

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