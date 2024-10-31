Армия РФ атаковала мост через Днестровский лиман: детали

В ночь на четверг, 31 октября, российские военные атаковали ракетами городов через Днестровский лиман в Заливе Одесской области.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты выпустили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Также отмечается, что вечером 30 октября в Одесской области силы ПВО уничтожили 17 вражеских БПЛА.

Напомним, накануне вечером россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесщине. Около десяти ракет разных видов враг выпустил по региону.

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