РФ ударила разными ракетами и беспилотниками: сколько целей сбито и куда ударил враг

Ночью на 31 октября армия РФ ударила 43 ударными БпЛА "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Кроме того, Россия нанесла ракетные удары баллистике и авиационным ракетам Х-59/69. Силы ПВО уничтожили 17 дронов и две ракеты.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях", — говорится в сообщении.

Ночью 23 беспилотника были локационно потеряны. Еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины.

Россияне выпустили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря. Был атакован мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

Отмечается, что кроме двух сбитых управляемых авиаракет Х-59/69 вечером 30 октября в Одесской области подтверждено сбитие 17 дронов.

По Краматорску Донецкой области российские военные нанесли удары двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Их враг выпустил из Ростовской области.

Как сообщали ночью, российские захватчики атаковали Украину ударными БпЛА.

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