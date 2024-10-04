Коли Дмитрівська поминальна субота 2024 року: нова дата, що слід нести до церкви

Восени у календарі вірян особливе місце займає Дмитрівська поминальна субота. Після переходу на новоюліанський календар в Україні її дата змінилася. Коли будемо поминати покійних родичів?

В християнській традиціїї є особливі дні — поминальні суботи — коли віряни йдуть на кладовище, де поминають покійних членів родини. Восени таким днем є Дмитрівська субота, яка передує вшануванню пам'яті Дмитра Солунського.

Коли буде Дмитрівська поминальна субота 2024 року: нова дата

За новоюліанським календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли 1 вересня 2023 року, свято великомученика Дмитрія Солунського припадає на 26 жовтня. Найближча субота перед цим свято — 19 жовтня. Отже, саме цього дня віряни будуть поминати покійників.

Дмитрівська поминальна субота: що вона означає

В церковному календарі протягом року ми маємо не одну поминальну суботу, але саме Дмитрівська серед слов'ян має особливе значення. Хоча це свято дуже поширене серед християн, прийшло воно до нас ще від язичницьких часів. Саме восени наші предки, які жили на території сучасної України, згадували про своїх покійних родичів.

Дмитріська субота сформувалася з поєднання християнських та язичницьких традицій. Віряни цього дня обов'язково йдуть на цвинтар, прибирають біля могил родичів. Також відвідують храм, де ставлять свічки за упокій. Додатково можна замовити панахиду.

Що можна нести до церкви в Дмитрівську суботу

В Дмитрівську поминальну суботу за можливості сходіть до храму. На панахиду прийнято нести продукти: цукор, хліб, олія, крупи. Неодмінно передайте записку з іменами тих родичів, які померли. Священик буде молитися за їхній упокій.

Дуже важливо завчасно замовити панахиду. Роблять це, зазвичай, з вечора або перед початком богослужіння. Тоді священик під час літургії згадає імена тих, хто зазначений в записках.

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