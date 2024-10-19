Уночі ворог атакував Україну ударними дронами: де гриміли вибухи

Вночі у столиці було гучно від звуків вибухів.

У ніч проти 19 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

Сильній атаці піддався Київ.

Вибухи, зокрема, пролунали:

Шостка (Сyмщина);

Умань (Черкaщина);

Чернiгів;

Кривий Ріг;

Черкaщина;

Черкaси/р-н;

Передмістя Kиєва;

Kиїв;

Дніпропетровщина/Полтавщина, Житомирщина.

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Як повідомлялося, напередодні РФ атакувала Україну "Шахедами" і невідомими БпЛА. Сили ППО збили 80 ворожих дронів.

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