Уночі ворог атакував Україну ударними дронами: де гриміли вибухи

Вночі у столиці було гучно від звуків вибухів.
У ніч проти 19 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.
У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
Вибухи, зокрема, пролунали:
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Шостка (Сyмщина);
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Умань (Черкaщина);
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Чернiгів;
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Кривий Ріг;
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Черкaщина;
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Черкaси/р-н;
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Передмістя Kиєва;
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Kиїв;
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Дніпропетровщина/Полтавщина, Житомирщина.
Як повідомлялося, напередодні РФ атакувала Україну "Шахедами" і невідомими БпЛА. Сили ППО збили 80 ворожих дронів.
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