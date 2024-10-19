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Уночі ворог атакував Україну ударними дронами: де гриміли вибухи

Уночі ворог атакував Україну ударними дронами: де гриміли вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: Pexels

Вночі у столиці було гучно від звуків вибухів.

У ніч проти 19 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО. 

Сильній атаці піддався Київ

Вибухи, зокрема, пролунали:

  • Шостка (Сyмщина);

  • Умань (Черкaщина);

  • Чернiгів;

  • Кривий Ріг;

  • Черкaщина;

  • Черкaси/р-н;

  • Передмістя Kиєва;

  • Kиїв;

  • Дніпропетровщина/Полтавщина, Житомирщина. 

Як повідомлялося, напередодні РФ атакувала Україну "Шахедами" і невідомими БпЛА. Сили ППО збили 80 ворожих дронів.

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